Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakanlığın gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dönmez, Sakarya gaz sahasında yaklaşık 40 üretim kuyusu açmayı planladıklarını belirterek, ilk 10 kuyu ile ilk üretimin de gerçekleştirileceğini ifade etti. Hedeflerinin gazın 2023’te sisteme bağlanması olduğunu vurgulayan Dönmez, "Sakarya gaz sahasının civarında sismik çalışmalar, değerlendirmeler devam ediyor. Bu kapsamda orada belki önümüzdeki yılın ilk aylarında keşif amaçlı bir sondaj daha yapabiliriz" dedi.

YILLIK İÇ İHTİYACIN ÜÇTE BİRİNİ KARŞILAR HALE GELECEK

Bakan Dönmez, her bir fazın 10’ar kuyudan oluştuğunu belirterek, "Tam üretime 40'ıncı kuyudan sonra ulaşmış olacağız. Oradaki hedefimiz de 2027 gibi gözüküyor. Seviye olarak günlük 10 milyon metreküple başlarız, 40 milyon metreküpe kadar çıkarız. Yıllık da bakarsanız, süreç sonunda aşağı yukarı 15 milyar metreküpe denk geliyor" diye konuştu.

Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervinin, 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında, Türkiye’nin yıllık iç ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılar hale geleceğini söyledi.

"FAALİYETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye’nin Akdeniz’deki gaz arama faaliyetlerinin son dönemde biraz geri planda kalması üzerine Bakan Dönmez, “Bu konuda motivasyonda bir düşüş mü var?” sorusuna ilişkin, “Orada da 2-3 senedir 8 sondaj yaptık, somut bir keşif açıklayamadık. Bazı emareler bulduk ama ekonomik değildi. Sismik çalışmalarımız devam ediyor. Tabi Karadeniz’deki keşifle birlikte oradaki iş planımızın yoğunluğundan dolayı o tarafa ağırlık verdik ama bu Akdeniz’i ihmal ettik, bir daha girmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Biz yine kendi deniz yetki alanlarımızda faaliyetlerimize devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

"TÜRK AKIMI 16 MİLYAR METREKÜPE KADAR ÇIKABİLİR"

Türkiye’nin artan talebi karşısında Rusya’dan alınan gazın yeterli olup olmayacağı sorusuna ilişkin Dönmez, Mavi Akım ve Türk Akımı’nın tam kapasite çalışması durumunda arz güvenliği ile ilgili bir sıkıntı olmayacağını değerlendirdiklerini aktardı. Dönmez, “Mevcut boru hattının kapasitesi müsait. Türk Akımı’nın kontratı kamu ve özel şu anda 14 milyar metreküp. Mavi Akım da 16 milyar metreküp. Türk Akımı da 16 milyar metreküpe kadar çıkabilir bizim hesaplarımıza göre” dedi.

Bakan Dönmez, Türkiye’nin alternatif kaynaklar konusunda da çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Bu süreçte uygun fiyat konusunun da önem taşıdığının altını çizen Dönmez, Türk Akımı’ndan gelen 8 milyar metreküplük gazla ilgili kontratın bu yıl sona erdiğini anımsattı. Bakan Dönmez, “Türk Akım’dan getirilen 8 milyar metreküpün yarısı BOTAŞ’a yarısı da özel sektöre aitti. Dolayısıyla burada yeni kompozisyonda Gazprom’un tercihleri de önemli” değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE'NİN YILLIK İHTİYACI 55-60 MİLYAR METREKÜP

Dönmez, Türkiye’nin yıllık doğalgaz ihtiyacının bu yıl 55-60 milyar metreküp arasında olmasını öngördüklerini aktarırken, bunun ülke ekonomisindeki büyümeye paralel artabileceğini de ifade etti.

Yenilenebilir kaynakların bu noktada önem taşıdığını anlatan Dönmez, “Bu sene doğalgaz talebinin artma nedenlerinden biri de iklimin kurak geçmesi nedeniyle hidrolik santrallerde üretimimiz yeteri kadar olmaması oldu. O açığı biz gaz ve kömürle karşılamış olduk” dedi.

Türkiye 'doğalgaz rezervi bulunan ülkeler sıralaması'nda yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesini açıklamasının ardından dünya doğalgaz rezervi sıralamasında Türkiye 32. sıradan 28. sıraya yükseldi.

Artan üretim, doğalgaz ithalatını fırlatacak Türkiye’nin 2019’da 45 milyar metreküp olan doğalgaz ithalatının, pandemi sonrası başlayan üretimle birlikte artması bekleniyor.

Amasra-1 kuyusunda bulunan doğalgaz test edildi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra-1 kuyusundan çıkan doğalgazın laboratuvar ortamında yakılmasına ait görüntüleri yayımladı.