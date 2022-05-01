Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta iki ay geride kalırken, Rusya’ya karşı yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor. Avrupa Birliği, Rus petrolüne önümüzdeki hafta yaptırım kararı alacağını duyurdu. Gelen son dakika bilgilerine göre, AB büyükelçilerinin çarşamba günü bir araya gelerek ambargo kararını imzalayacağı belirtildi. Alınan bu kararın ise şuana kadarki en büyük ve en önemli yaptırım olacağını vurguladı. Gündeme gelen bu iddialar sonrası, “Brent petrol ne kadar? Brent petrol yükseldi mi? Benzin ve motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarındaki son durum ne?” soruları gündeme geldi. İşte haberin detayları…

RUSYA İÇİN YIKICI, AVRUPA İÇİN MALİYETLİ

Gündeme gelen iddialar piyasalarda tedirginlik oluştururken, Eurasia Group Avrupa Genel Müdürü Mujtaba Rahma "Petrol ambargosundan daha önemli olan, Avrupa'nın birleştiğinin işareti olmasıdır" açıklamasında bulundu. Öte yandan Rahma, ani bir kesintinin Rusya için yıkıcı olacağını belirtirken Avrupa içinde çok maliyetli olacağını vurguladı.

Geçtiğimiz haftalarda ise hafta Almanya Ekonomi Bakanı Rusya’ya petrol ambargosu için hazır olduklarını belirterek uygulanacak olan yaptırımların sinyalini vermişti. Aynı zamanda Vladimir Putin'in eski baş ekonomi danışmanı Andrei Illarionov, Nisan ayı başlarında, Batılı ülkelerin Rus petrol ve gazını satın almayı bırakması halinde Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları "bir veya iki ay içinde" durduracağını iddia etmişti.

EN BÜYÜK VE EN ETKİLİ YAPTIRIM KARARI

Avrupa ve ABD Ukrayna’dan gelen korkunç sivil infaz görüntüleri ile harekete geçti. Rusya’ya karşı ekonomik yaptırım kararlarını hızlandıran AB ülkeleri, petrol ambargosu için düğmeye bastı. Önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek olan petrol ambargosunun şuana kadarki en büyük ve en etkili yaptırım kararı olduğu belirtildi. Yaptırım kararında Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'a yönelik kısıtlamalar da olacak.

BRENT PETROL KAÇ DOLAR?

Piyasalar bu iddialar ile gerilirken, brent petrolde hareketlilik başladı. Vatandaşlar, “Brent petrol kaç dolar? Petrol fiyatları yükseldi mi?” sorularını gündeme getirmeye başladı. 1 Mayıs 2022 brent petrolün varil fiyatı şuan 107 dolardan işlem görmekte.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

AB ülkelerinin Rus petrolüne karşı aldığı yaptırım kararları piyasaları etkilemeye başladı. Vatandaşlar ise “Benzin ve motorine zam gelecek mi? 1 litre benzin kaç TL? Motorin fiyatları düştü mü, yükseldi mi?” sorularını sormaya başladı. Peki 1 Mayıs 2022 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin ve motorin fiyatları…

1 MAYIS MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul (Avrupa): 22.06 TL

İstanbul (Anadolu): 22.08 TL

Ankara: 22.16 TL

İzmir: 22.17 TL

1 MAYIS BENZİN FİYATLARI KAÇ TL?

İstanbul (Avrupa): 20.34 TL

İstanbul (Anadolu): 20.35 TL

Ankara: 20.44 TL

İzmir: 20.46 TL

Benzine beklenen zam geldi! İşte 30 Nisan benzin ve motorin fiyatları Brent petrolün varilinin 107 dolara kadar yükselmesinin ardından Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşmuştu. Söz konusu gelişmenin ardından beklenen zam geldi. Öyle ki Benzinin litre fiyatına 1,33 TL gelen zam ile birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara’da 20 lirayı aştı.

Benzine zam geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! 29 Nisan akaryakıt fiyatları Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir artış yok

Petrol fiyatları sert yükseldi! Benzin ve motorine zam gelecek mi? 27 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları Rusya’dan son dakika açıklaması ile piyasalarda hareketlilik başladı. Moskova’dan yapılan açıklamada, Bulgaristan ve Polonya’ya doğalgaz akışının durdurulacağı bildirildi. Yapılan açıklama sonrası düşüşte olan Brent petrol yükselişe geçti. Dün 100 dolara kadar gerileyen Brent petrol sabah saatleri itibariyle 105 dolara kadar çıktı. Petroldeki bu hareketlilik ise benzin ve motorin fiyatlarına yanşayacak mı merak konusu oldu. Araç sahipleri, “Benzin ve motorine zam var mı? Brent petrol kaç dolar? Petrol fiyatları yükseldi mi? Akaryakıta indirim var mı?” sorularını araştırmaya başladı. Peki akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 1 litre benzin kaç TL? Motorin düştü mü? İşte 27 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları…