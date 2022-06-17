Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI | İSTANBUL

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yönelik yaptırım kararı alan AB ülkeleri Rus fosil yakıtlarının en büyük müşterisi konumunu sürdürüyor. Savaş döneminde birçok ülke Rusya’dan gaz ithalatını düşürdü ancak Rusya, işgalin ilk 100 gününde fosil yakıt ihracatından 93 milyar avroluk gelir elde etmeyi başardı. Gelirlerin 46 milyar avrosu ham petrolden, 24 milyar avrosu boru hattı gazından, 13 milyar avrosu petrol ürünlerinden, 5,1 milyar avrosu LNG’den, 4,8 milyar avrosu da kömürden geldi. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezinin derlediği bilgilere göre gelirlerin yüzde 61’ine karşılık gelen yaklaşık 57 milyar avroluk satış AB ülkelerine yapıldı. Rusya’nın en büyük müşterileri 12,6 milyar avroyla Çin, 12,1 milyar avroyla Almanya, 7,8 milyar avroyla İtalya, 7,8 milyar avroyla Hollanda,6,7 milyar avroyla Türkiye, 4,4 milyar avroyla Polonya, 4,4 milyar avroyla Fransa, 3,4 milyar avroyla Hindistan oldu. Talepteki düşüş ve Rus petrolünün indirimli fiyatı, ülkeye mayısta günde yaklaşık 200 milyon avroya mal oldu. Ancak Rusya’nın ihracat fiyatları, uluslararası fiyatlardan indirimli olsa bile geçen yıla göre ortalama yüzde 60 daha yüksekti. Nisan-mayıs aylarında, Rus ham petrol teslimatlarının yüzde 68’i AB, İngiltere ve Norveç şirketlerine ait gemilerle yapıldı ve yalnızca Yunan tankerleri yüzde 43’ünü taşıdı.

AVRUPA'DA GAZ FİYATI BİR HAFTADA YÜZDE 52 ARTTI

ABD’nin Teksas eyaletindeki Freeport LNG terminalinde çıkan yangın gaz fiyatlarını yüzde 52 artırdı. Avrupa’da 9 Haziran’da 84 avro olan doğalgazın megavatsaat fiyatı 128 avroya yükseldi.

Almanya enerjide tasarrufa gidiyor: Duş sürenizi 5 dakikaya indirin Rusya-Ukrayna savaşıyla artan enerji fiyatlarına çözüm arayan Almanya, çareyi enerji tasarruf kampanyasında buldu. Ekonomi ve İklim Bakanlığı, vatandaşlara duş süresinin kısaltılması, ofislerde tasarruflu ampul kullanılması gibi öneriler sundu. Bakanlık uygulamanın artması için bilgilendirici reklamlar da yapacak.

BM'den endişelendiren rapor... 3 kriz kapıda: Gıda, enerji, finans Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın, Ukrayna savaşı nedeniyle şimdiye kadarki en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.