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Haberler > Ekonomi > Açık artırmayla ihaleye çıkıyor! TİGEM 60 safkan Arap koşu tayı satacak

Açık artırmayla ihaleye çıkıyor! TİGEM 60 safkan Arap koşu tayı satacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Açık artırmayla ihaleye çıkıyor! TİGEM 60 safkan Arap koşu tayı satacak
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 60 safkan Arap koşu tayının satışı için ihale yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 60 baş safkan Arap koşu tayının satış ihalesi, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhalede, tay başına 75 bin lira geçici teminat alınacak.

İhale, 19 Haziran saat 13.00'te Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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