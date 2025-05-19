AJet'ten yüzde 40 indirim kampanyası! Biletler satışta

AJet, 12-27 yaş aralığındaki gençlere özel 19 Mayıs'a özel indirimli bilet kampanyası başlattı. Bugün alınacak biletlerle 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yüzde 40 indirimli seyahat edilecek. Kampanya kapsamında 100 bin adet bilet satılacak.

AJet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere özel yüzde 40 indirimli biletleri satışa sundu.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, 12-27 yaş arası gençler bugün satın alabilecekleri biletlerle, 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışı tüm seferlerde yüzde 40 indirimle seyahat edebilecek.

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100 BİLET SATILACAK

Kampanya kapsamında 100 bin koltukla sınırlı indirimli biletler, AJet'in mobil uygulaması üzerinden bugün saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.

İNDİRİM KODU ZORUNLULUĞU

Kampanyadan yararlanmak için ödeme aşamasında "AJETGENC" şeklinde indirim kodunun yazılması gerekiyor. İndirim, AJet mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.