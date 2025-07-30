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Asgari 1 milyarlık yatırıma destek için başvurular başladı! Yerel kalkınmaya dev teşvik

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Asgari 1 milyarlık yatırıma destek için başvurular başladı! Yerel kalkınmaya dev teşvik
Yatırım, Teşvik, Türkiye Yüzyılı, Ekonomi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Yüzyılı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı yatırımcıların başvurularına açıldı. 30 Eylül’e kadar başvurulabilecek program kapsamında komple yeni yatırımlar ile kapasitesinde en az yüzde 75 artış ve istihdamında en az yüzde 50 artış sağlayan yatırımlar desteklenecek. 81 ilde toplam 324 yatırım konusuna her bir yatırım için 240 milyon liraya kadar destek sağlanacak...

HABER MERKEZİ ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye Yüzyılı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı yatırımcıların başvurularına açıldı. Yatırımcılar 30 Eylül’e kadar teşvik programlarından yararlanmak için başvurabilecekler. Başvurular, yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr web adresi üzerinden alınacak.

Asgari 1 milyarlık yatırıma destek için başvurular başladı! Yerel kalkınmaya dev teşvik - 1. Resim

Program kapsamında; il bazında belirlenmiş yatırım konularına uygun olmak üzere komple yeni yatırımlar ile kapasitesinde en az yüzde 75 artış ve istihdamında en az yüzde 50 artış sağlayan yatırımlar desteklenecek. 81 ilde toplam 324 yatırım konusuna her bir yatırım için 240 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Bu destekler arasında Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimleri; faiz veya kar payı desteği, makine ve teçhizat desteği, yatırım yeri tahsisi ve sigorta primi desteği gibi teşvikler yer alıyor.

HER ŞEHRE 4 BAŞLIKTA YATIRIM

Program kapsamında her şehir için 4 öncelikli yatırım konusu belirlendi. Yerel Kalkınma Hamlesi Program kapsamında desteklenen projelerin, asgari 1 milyar TL yatırım büyüklüğüne sahip olmaları gerekiyor. Programın uygulanması, izleme ve değerlendirmesi, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 26 kalkınma ajansı aracılığıyla yürütülecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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