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Çameli'nde 2025 yılı biçerdöver fiyatları belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çameli&#039;nde 2025 yılı biçerdöver fiyatları belirlendi
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'nin Çameli ilçesinde 2025 yılı hasat döneminde geçerli olacak biçerdöver fiyatları, Belediye Başkanı Cengiz Arslan katılımıyla gerçekleşen toplantıda belirlendi.

Ekinlerin olgunlaşması ve hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, Çameli'nde biçerdöver hizmetlerine yönelik önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Yavuz'un katılımıyla düzenlenen toplantıya, mahalle muhtarları ile biçerdöver operatörleri de davet edildi.

YENİ FİYAT TARİFESİ BELİRLENDİ 

Toplantının ana gündemini, 2025 yılı biçerdöver hizmet ücretlerinin belirlenmesi oluşturdu. Yapılan görüşmeler ve karşılıklı fikir alışverişleri sonucunda, oy birliğiyle alınan kararla, 6 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla uygulanacak fiyat tarifesi belirlendi.

Alınan karar doğrultusunda düz arazilerde biçerdöver hizmeti dönüm başına 350 TL, dağlık arazilerde biçerdöver hizmeti dönüm başına 400 TL belirlendi. Ayrıca toz saman yapan biçerdöverlerin fiyatlandırması ise düz araziler için 1300 TL, dağlık araziler için ise 1500 TL olarak karara bağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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