Çinli rakiplerinin artan rekabeti ve ABD tarifeleriyle mücadele eden Jaguar Land Rover, maliyetleri düşürmek için dünya genelinde yaklaşık 4 bin kişiyi işten çıkaracak.

İngiltere merkezli lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR),yaklaşık 4 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. İşten çıkarma sebebini Çinli rakiplerin artan rekabeti, ABD tarifeleri ve elektrikli araçlara geçiş sürecinde yaşadığı zorluklar nedeniyle aktaran firma, işten çıkarmaları önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleştirecek. Kesintilerin çoğu İngiltere'deki genel merkez çalışanlarını etkilemesi beklenirken, iki yılda 1,7 milyar sterlin, yaklaşık 2,30 milyar dolar tasarruf sağlamayı hedefliyor. Maliyetleri düşürerek rekabet gücünü artırmak isteyen firmanın, yaklaşık 40 bin kişilik küresel iş gücüne sahip şirketin 30 bin çalışanı İngiltere'de bulunuyor.

İLK ETAPTA GÖNÜLLÜ İŞTEN ÇIKARILMA HEDEFLENİYOR

Şirket ilk etapta gönüllü işten ayrılma yöntemiyle hedefe ulaşmayı amaçlıyor. Şirket, gerekli görülmesi durumunda daha az avantajlı koşullarla zorunlu işten çıkarmalara da başvuracağını bildirdi. Etkilenecek çalışanlara gelecek günlerde e-posta gönderilecek. Üst Yönetici PB Balaji, işten çıkarma sürecinde herkesi özen, adalet ve saygı çerçevesinde desteklemeye kararlı olduklarını söyledi.

Dünyaca ünlü lüks otomotiv firmasında, işten çıkarma dalgası! 4000 kişi işsiz kalacak

SON TARİH 4 EKİM

Çalışanların erken ve gönüllü şekilde işten ayrılmaları için son tarih ise 4 Ekim'de sona erecek. Şirket, gerekli görülmesi durumunda daha az avantajlı koşullarla zorunlu işten çıkarmalara da başvuracağını bildirdi. Etkilenecek çalışanlara gelecek günlerde e-posta gönderilecek. Üst Yönetici PB Balaji, işten çıkarma sürecinde herkesi özen, adalet ve saygı çerçevesinde desteklemeye kararlı olduklarını söyledi.

Dünyaca ünlü lüks otomotiv firmasında, işten çıkarma dalgası! 4000 kişi işsiz kalacak

Küresel otomobil üreticilerinden biri olma yolunda ilerleyen Çin'e karşı satış kaybeden JLR, büyüme pazarı olarak gördüğü Çin'de kötü bir performans sergiledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri de rakiplerinin aksine ABD'de fabrikası bulunmayan şirket üzerinde baskı oluşturdu. Eski BMW yöneticisi Ian Robertson, JLR'nin rakiplerini izleyerek ABD'de üretime başlaması gerektiğini söyledi.

Robertson, BMW'nin dünyadaki en büyük tesisinin Güney Carolina'nın Spartanburg kentinde, Mercedes'in fabrikasının ise daha güneydeki Tuscaloosa'da bulunduğunu belirterek JLR'nin bu kararı zamanında almadığını savundu. Küresel otomobil pazarındaki bu faktörler şirketi olumsuz etkilerken, şirket işten çıkarma kararını almak durumunda kaldı. JLR, gelecek 12 ay içinde beş yeni ürünü piyasaya sunacağını açıkladı. Yeniden yapılanmanın, gelecek beş yılda elektrifikasyon, dijital teknolojiler, ileri üretim ve müşteri deneyimleri için planlanan 15-18 milyar sterlinlik yatırımı desteklemesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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