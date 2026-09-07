Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Dünyaca ünlü lüks otomotiv firmasında, işten çıkarma dalgası! 4000 kişi işsiz kalacak

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Dünyaca ünlü lüks otomotiv firmasında, işten çıkarma dalgası! 4000 kişi işsiz kalacak
Fotoğraf Başlığı Dünyaca ünlü lüks otomotiv firmasında, işten çıkarma dalgası! 4000 kişi işsiz kalacak

Çinli rakiplerinin artan rekabeti ve ABD tarifeleriyle mücadele eden Jaguar Land Rover, maliyetleri düşürmek için dünya genelinde yaklaşık 4 bin kişiyi işten çıkaracak.

Özetle
Kaydet
a- | +A

İngiltere merkezli lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR),yaklaşık 4 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. İşten çıkarma sebebini Çinli rakiplerin artan rekabeti, ABD tarifeleri ve elektrikli araçlara geçiş sürecinde yaşadığı zorluklar nedeniyle aktaran firma, işten çıkarmaları önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleştirecek. Kesintilerin çoğu İngiltere'deki genel merkez çalışanlarını etkilemesi beklenirken, iki yılda 1,7 milyar sterlin, yaklaşık 2,30 milyar dolar tasarruf sağlamayı hedefliyor. Maliyetleri düşürerek rekabet gücünü artırmak isteyen firmanın, yaklaşık 40 bin kişilik küresel iş gücüne sahip şirketin 30 bin çalışanı İngiltere'de bulunuyor.

ÖNERİLEN HABERLER
OVP
EKONOMİ

OVP'de dikkat çeken detay! Mesai düzenlerinde değişiklik

İLK ETAPTA GÖNÜLLÜ İŞTEN ÇIKARILMA HEDEFLENİYOR

Şirket ilk etapta gönüllü işten ayrılma yöntemiyle hedefe ulaşmayı amaçlıyor. Şirket, gerekli görülmesi durumunda daha az avantajlı koşullarla zorunlu işten çıkarmalara da başvuracağını bildirdi. Etkilenecek çalışanlara gelecek günlerde e-posta gönderilecek. Üst Yönetici PB Balaji, işten çıkarma sürecinde herkesi özen, adalet ve saygı çerçevesinde desteklemeye kararlı olduklarını söyledi.

Dünyaca ünlü lüks otomotiv firmasında, işten çıkarma dalgası! 4000 kişi işsiz kalacak
Başlık ResmiDünyaca ünlü lüks otomotiv firmasında, işten çıkarma dalgası! 4000 kişi işsiz kalacak

SON TARİH 4 EKİM

Çalışanların erken ve gönüllü şekilde işten ayrılmaları için son tarih ise 4 Ekim'de sona erecek. Şirket, gerekli görülmesi durumunda daha az avantajlı koşullarla zorunlu işten çıkarmalara da başvuracağını bildirdi. Etkilenecek çalışanlara gelecek günlerde e-posta gönderilecek. Üst Yönetici PB Balaji, işten çıkarma sürecinde herkesi özen, adalet ve saygı çerçevesinde desteklemeye kararlı olduklarını söyledi.

Dünyaca ünlü lüks otomotiv firmasında, işten çıkarma dalgası! 4000 kişi işsiz kalacak
Başlık ResmiDünyaca ünlü lüks otomotiv firmasında, işten çıkarma dalgası! 4000 kişi işsiz kalacak

Küresel otomobil üreticilerinden biri olma yolunda ilerleyen Çin'e karşı satış kaybeden JLR, büyüme pazarı olarak gördüğü Çin'de kötü bir performans sergiledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri de rakiplerinin aksine ABD'de fabrikası bulunmayan şirket üzerinde baskı oluşturdu. Eski BMW yöneticisi Ian Robertson, JLR'nin rakiplerini izleyerek ABD'de üretime başlaması gerektiğini söyledi.

Robertson, BMW'nin dünyadaki en büyük tesisinin Güney Carolina'nın Spartanburg kentinde, Mercedes'in fabrikasının ise daha güneydeki Tuscaloosa'da bulunduğunu belirterek JLR'nin bu kararı zamanında almadığını savundu. Küresel otomobil pazarındaki bu faktörler şirketi olumsuz etkilerken, şirket işten çıkarma kararını almak durumunda kaldı. JLR, gelecek 12 ay içinde beş yeni ürünü piyasaya sunacağını açıkladı. Yeniden yapılanmanın, gelecek beş yılda elektrifikasyon, dijital teknolojiler, ileri üretim ve müşteri deneyimleri için planlanan 15-18 milyar sterlinlik yatırımı desteklemesi bekleniyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ERDOĞAN KONUŞUYOR
ERDOĞAN KONUŞUYOR
Kabine sonrası önemli açıklamalar
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDE!
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDE!
Beşikçioğlu'nun yardımcısı da 'pozitif' çıktı
 
 
 
İKİ ŞEHİRDE ORMAN YANGINI!
İKİ ŞEHİRDE ORMAN YANGINI!
2 uçak ve 8 helikopter müdahale ediyor
O ANLAR KAMERADA!
O ANLAR KAMERADA!
3 yaşındaki Elif böyle hayattan koparıldı
"RUHUNA FATİHA"
Haraç vermeyen esnafa lokma aracı göndermişler
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
3 çocuklu aileye faizsiz ev ve yarı fiyatına fatura
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER
Oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
"BU OLAY ARTIK BİTMİŞTİR"
Gülistan'ın ablası TGRT Haber'e konuştu
FİLMLERE KONU OLACAK OLAY
FİLMLERE KONU OLACAK OLAY
8 yıl kadın kılığında firar etmiş!
TCMB ÖNCESİ İŞTE SON ORANLAR!
TCMB ÖNCESİ İŞTE SON ORANLAR!
500 bin TL'nin getirisi kaç TL oldu?
TREN BİLETLERİNDE YENİ DÖNEM!
TREN BİLETLERİNDE YENİ DÖNEM!
TCDD'den bilet bulamayanlara "Boş Yer" butonu müjdesi
OĞLU SANIK KÜRSÜSÜNDE
OĞLU SANIK KÜRSÜSÜNDE
Yurt dışına çıkardığı paraları böyle savundu
"EVİMİZE NEŞE GELDİ"
Yürekleri ısıttı: 30 yıllık evlat hasreti Ecrin Su ile son buldu
LİGDEKİ TEK TAKIM ONLAR
LİGDEKİ TEK TAKIM ONLAR
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Ada'ya damga vuruyor
ÖĞRENCİLER İSPANYA'YA GÖNDERDİ
ÖĞRENCİLER İSPANYA'YA GÖNDERDİ
Başbakan Sanchez'den Kayseri'deki liseye sürpriz mektup
SON ANKETE DAMGA VURDU
SON ANKETE DAMGA VURDU
AK Parti en yakın rakibini ikiye katladı
"BU PARAYI BANA VERECEKSİN"
Tanju Özcan'ı mahkemede çıldırtan sözler
'EKRAN' ÇIKIŞI ÇOK KONUŞULACAK
'EKRAN' ÇIKIŞI ÇOK KONUŞULACAK
"Hiçbir şey görmeme riskiyle karşı karşıyayız"
ÇILGINA DÖNDÜ!
ÇILGINA DÖNDÜ!
Faulü canlandırdılar, spiker kahkahalara boğuldu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kaydet
Laptopta premium kalite nasıl ölçülür? Malzeme, menteşe, test ve servis
Laptopta premium kalite nasıl ölçülür? Malzeme, menteşe, test ve servis
Kaydet
Rekabet Kurulu harekete geçti: Otomotiv yan sanayii şirketlerine ‘birbirinden çalışan almama’ soruşturması
Otomotivde iş değiştirmeyi engelleyen anlaşmalara Rekabet soruşturması
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.