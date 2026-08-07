Albaraka Türk Katılım Bankası Ocak-Haziran 2026 döneminde 4 milyar TL kâr açıkladı. Bankanın piyasaya finansman desteği 363 milyar TL seviyesine ulaşırken; Genel Müdür Malek K. Temsah “Enflasyon patikası ve sıkı para politikasına bağlı zorlu piyasa koşullarında, reel ekonomiye desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Albaraka Türk, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket Ocak-Haziran 2026 döneminde 4 milyar TL kâr elde etti. Toplam aktifler 540 Milyar TL sınırını aşarken, bu dönemde piyasaya nakdi ve gayrinakdi yollarla sağlanan finansman desteği 363 milyar TL seviyesine ulaştı.

Bankanın Haziran 2026 dönemindeki takipteki alacaklar oranı ise %1,93 olarak gerçekleşti ve sektör ortalamalarının altında kalarak yüksek aktif kalitesini gösterdi. Sermaye yeterlilik oranı ise %17,05 seviyesinde gerçekleşti.

Katılma ve özel cari hesaplar aracılığıyla toplanan fonların büyüklüğü 330 milyar TL’ye yükseldi. Toplanan kaynaklar içinde özel cari hesapların payı %46,7 ile yüksek seyrini korudu.

Ekonomiye 363 milyar TL’lik destek! Albaraka’nın kârı ilk yarıda %48 arttı

NAKDİ DESTEK 284 MİLYAR TL

Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek K. Temsah “Enflasyon patikası ve sıkı para politikalarına bağlı zorlu piyasa koşullarında, reel ekonomiye olan desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 2026’nın ilk altı ayında nakdi finansman hacmimizdeki ivme, bankacılık ortalamasının üzerinde seyretti. 2025 yıl sonuna kıyasla nakdi finansman desteği hacmimizi %20 artırarak 284,3 milyar TL seviyesine çıkardık” dedi.

Ekonomiye 363 milyar TL’lik destek! Albaraka’nın kârı ilk yarıda %48 arttı

NET KÂR ARTIŞI %48

2026’nın ilk yarısında %48 kâr artışına da dikkat çeken Malek K. Temsah “Ortalama öz kaynak kârlılığımız da %34,2 seviyesinde gerçekleşti. Bankamızın vizyon ve misyonu doğrultusunda 2026 yılında faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Katılım finans ilkeleri doğrultusunda, müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için müşteri odaklı yaklaşımımızı daha da ileriye taşıyoruz. Bu süreçte Bankamızın teknoloji kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarımızı artırarak, finansal hizmetlerimizi daha erişilebilir, yenilikçi ve kullanıcı dostu hale getirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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