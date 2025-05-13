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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Londra çıkarması

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek&#039;ten Londra çıkarması
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunacak. Şimşek, bugün başlayacak ve 2 gün sürecek temaslar kapsamında yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle buluşacak.

 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'da yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Şimşek'in bugün başlayacak Londra temasları 15 Mayıs'a kadar sürecek. Bu kapsamda yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle buluşacak Şimşek, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve reform programına ilişkin uluslararası yatırımcılara kapsamlı bir perspektif sunacak.

BNP PARİBAS VE EBRD TOPLANTISINA KATILACAK 

Şimşek, Avrupa'nın önde gelen yatırım bankalarından BNP Paribas'ın düzenlediği Türkiye Konferansı'na katılacak.

Konferansta, Türkiye ekonomisine ilişkin detaylı sunum gerçekleştirecek Şimşek, daha sonra yatırımcı gruplarıyla bire bir görüşmeler yaparak Orta Vadeli Program, mali disiplin politikaları ve yatırım fırsatları hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) yıllık toplantısına da katılacak ve Guvernörler Kurulu Genel Oturumu'nda başkan yardımcılığı pozisyonunu üstlenecek.

Ayrıca EBRD tarafından düzenlenecek "Türkiye Yatırım Görünümü" başlıklı özel panelde sunum yapacak Şimşek, soru-cevap bölümünde de katılımcıların görüşlerini alacak ve Türkiye'nin yatırım potansiyelini farklı boyutlarıyla değerlendirecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK 

Bakan Şimşek'in Londra temasları kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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