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Haberler > Ekonomi > Tek seferde 10 milyon adet yetişiyor! Eskişehir'de üretiliyor, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Tek seferde 10 milyon adet yetişiyor! Eskişehir'de üretiliyor, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Seracılık, Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Tarım, Türkiye Ekonomi, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'in tarım ilçesi olan ve bazı ürünlerden yılda 2 veya daha fazla hasat alınan Sarıcakaya'da kurulan serada önemli bir üretim yapılıyor. Tek seferde 10 milyon adet bitki fidesi yetiştirilen serada üretilen fideler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. 

Eskişehir'in Akdeniz'i olarak bilinen Sarıcakaya ilçesinin iklimi tarım için oldukça uygun. Bazı ürünlerden yılda 2 veya daha fazla hasat edilen ilçede 11 bin metrekare üzerine inşa edilen serada tek seferde 10 milyon bitki fidesi yetiştiriliyor. Neredeyse tüm işlemlerin el değmeden hazırlandığı serada işlemler profesyonel bir biçimde ilerletiliyor. Burada üretilen fideler ülke geneline satılırken, farklı illerdeki toprakla buluşuyor.

Tek seferde 10 milyon adet yetişiyor! Eskişehir'de üretiliyor, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - 1. Resim

"ÜLKE GENELİNE HIZLI VE ETKİN BİR ŞEKİLDE ULAŞIM SAĞLAYABİLİYORUZ"

Tesis hakkında konuşan işletmenin genel koordinatörü Varol Çoşkun, "Burası 11 bin metrekare modern bir teknolojiyle kurulmuş, üretim yapan bir tesis. Burada biz jeotermal enerjiyi kullanarak ısıtılan ve soğutulan seramızda tam otomatik tohumlama makinalarımızla ve otomatik sulama sistemimizle yeşillik adına fideleri yetiştiriyoruz. Tek seferde burada 10 milyon fidemiz yetiştirilebiliyor. Burada yetişen fideler ülke geneline hızlı ve etkin bir şekilde ulaşım sağlayabiliyoruz. Burasının konumuyla alakalı. Üretim alanı değil, Türkiye'nin tam bağımsızlığı ve geleceği için stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. Bu vizyonla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Şu anki seramıza ek olarak 14 bin metrekarelik aşılı fide üretimi için yeni bir inşaat çalışmamız başladı. O inşaatımız da şu an devam ediyor" dedi.

Tek seferde 10 milyon adet yetişiyor! Eskişehir'de üretiliyor, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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