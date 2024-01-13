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    Türkiye'den doğalgaz hamlesi! Avrupa'da ilk üçe girecek

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Son dönemde doğalgaz alanında attığı adımlarla adından söz ettiren Türkiye, depolama tesislerinin kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların meyvesi olarak Türkiye, doğalgaz depolama kapasitesinde Avrupa'nın en büyük üçüncü ülkesi olacak.

    Türkiye&#039;den doğalgaz hamlesi! Avrupa&#039;da ilk üçe girecek
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Doğalgaz altyapısını güçlendirmek amacıyla son yıllarda boru hatları, sıvışlaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri ve denizlerde gaz ve petrol arama filosuna büyük yatırımlar yapan Türkiye, doğalgaz depolama tesislerinin kapasitelerini yükseltmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarla, Avrupa’nın en büyük üçüncü doğalgaz depolama kapasitesine sahip ülke konumuna gelinmesi hedefleniyor.

    BAKAN BAYRAKTAR DUYURMUŞTU

    Türkiye’nin doğalgaz altyapısının önemli bileşenleri olan iki depolama tesisi, Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi ve Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi, şu anda toplam 5,8 milyar metreküp kapasiteye sahip.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 Aralık’ta yaptığı açıklamada, 4,6 milyar metreküp kapasiteli Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi’nin kapasitesinin önümüzdeki 2-3 yıl içinde 1 milyar metreküp daha artırılarak 6 milyar metreküpe ulaşacağını belirtti.

    Türkiye'den doğalgaz hamlesi! Avrupa'da ilk üçe girecek

    Bayraktar, "Buradaki kapasiteyi 5,6 veya 6 milyar metreküpe yani 1 milyar metreküplük daha ilave kapasite geliştirecek şekilde bir proje üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde tesisin kapasitesini daha da artırmak istiyoruz" dedi.

    Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi’nin 5,8 milyar metreküplük gaz depolama kapasitesi de 2028’e kadar 8,8 milyar metreküpe çıkarılacak. Böylece Türkiye’nin toplam doğalgaz depolama kapasitesi 14,4 milyar metreküpe ulaşacak.

    Türkiye'den doğalgaz hamlesi! Avrupa'da ilk üçe girecek

    TÜRKİYE, DOĞALGAZ KAPASİTESİNDE AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLACAK

    Avrupa’da ise yaklaşık 100 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesi mevcut. Almanya 24 milyar metreküplük kapasiteyle Avrupa’nın en büyük doğalgaz deposuna sahip. İtalya ise 16 milyar metreküplük kapasiteyle ikinci sırada yer alıyor.

    Doğalgazın elektrik üretimi, fabrika ve hanelerde ısıtma vb. kullanımında 40 yıllık tecrübesi bulunan Türkiye, 2028’e kadar tamamlayacağı depolama kapasitesi artışıyla Avrupa’da üçüncü sıraya yükselmeyi hedefliyor.

    Türkiye'den doğalgaz adımı

    BU KIŞ DOĞALGAZA ZAM GELMEYECEK

    Geçmiş yıllarda vatandaşı en çok zorlayan kalemlerden olan doğalgaz faturaları, bu yıl düştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu kış doğalgaza zam yapılmayacağını söyledi.

    Karadeniz gazının çıkarılmasının ardından Mayıs 2023’ten bu yana her ay 25 metreküplük gazın bedava verildiğini belirten Bayraktar, bu desteğin Mayıs 2024’e kadar süreceğini açıkladı. Bayraktar, "Şu anda doğalgazda herhangi bir zam görünmüyor. Yine de tasarruflu kullanalım" diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DoğalgazTürkiyeDoğal Gaz
    Haberler > Ekonomi > Türkiye'den doğalgaz hamlesi! Avrupa'da ilk üçe girecek
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