Türkiye'den doğalgaz hamlesi! Avrupa'da ilk üçe girecek

13 Ocak 2024 14:08 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 14:08

Doğalgaz altyapısını güçlendirmek amacıyla son yıllarda boru hatları, sıvışlaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri ve denizlerde gaz ve petrol arama filosuna büyük yatırımlar yapan Türkiye, doğalgaz depolama tesislerinin kapasitelerini yükseltmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarla, Avrupa’nın en büyük üçüncü doğalgaz depolama kapasitesine sahip ülke konumuna gelinmesi hedefleniyor.

BAKAN BAYRAKTAR DUYURMUŞTU

Türkiye’nin doğalgaz altyapısının önemli bileşenleri olan iki depolama tesisi, Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi ve Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi, şu anda toplam 5,8 milyar metreküp kapasiteye sahip.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 Aralık’ta yaptığı açıklamada, 4,6 milyar metreküp kapasiteli Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi’nin kapasitesinin önümüzdeki 2-3 yıl içinde 1 milyar metreküp daha artırılarak 6 milyar metreküpe ulaşacağını belirtti.

Bayraktar, "Buradaki kapasiteyi 5,6 veya 6 milyar metreküpe yani 1 milyar metreküplük daha ilave kapasite geliştirecek şekilde bir proje üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde tesisin kapasitesini daha da artırmak istiyoruz" dedi.

Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi’nin 5,8 milyar metreküplük gaz depolama kapasitesi de 2028’e kadar 8,8 milyar metreküpe çıkarılacak. Böylece Türkiye’nin toplam doğalgaz depolama kapasitesi 14,4 milyar metreküpe ulaşacak.

TÜRKİYE, DOĞALGAZ KAPASİTESİNDE AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLACAK

Avrupa’da ise yaklaşık 100 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesi mevcut. Almanya 24 milyar metreküplük kapasiteyle Avrupa’nın en büyük doğalgaz deposuna sahip. İtalya ise 16 milyar metreküplük kapasiteyle ikinci sırada yer alıyor.

Doğalgazın elektrik üretimi, fabrika ve hanelerde ısıtma vb. kullanımında 40 yıllık tecrübesi bulunan Türkiye, 2028’e kadar tamamlayacağı depolama kapasitesi artışıyla Avrupa’da üçüncü sıraya yükselmeyi hedefliyor.

BU KIŞ DOĞALGAZA ZAM GELMEYECEK

Geçmiş yıllarda vatandaşı en çok zorlayan kalemlerden olan doğalgaz faturaları, bu yıl düştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu kış doğalgaza zam yapılmayacağını söyledi.

Karadeniz gazının çıkarılmasının ardından Mayıs 2023’ten bu yana her ay 25 metreküplük gazın bedava verildiğini belirten Bayraktar, bu desteğin Mayıs 2024’e kadar süreceğini açıkladı. Bayraktar, "Şu anda doğalgazda herhangi bir zam görünmüyor. Yine de tasarruflu kullanalım" diye konuştu.