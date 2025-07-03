Ağrı Valiliği ve Ağrı İl Özel İdaresi’nin destekleriyle İsra Holding tarafından hayata geçirilecek olan V Mall Ağrı karma yaşam projesinin temelleri atıldı. Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın başta olmak üzere çok sayıda önemli ismin bir araya geldiği temel atma töreni, bölge halkından da yoğun ilgi gördü.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden olan ve hali hazırda gayrimenkul, turizm, perakende, enerji, ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Holding, Doğu Anadolu’nun ilk ve en büyük karma yaşam projesi olan V Mall Ağrı’nın temelini attı. Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın başta olmak üzere çok sayıda önemli ismin katılımıyla gerçekleştirilen temel atma törenine bölge halkı da yoğun ilgi gösterdi.

EKONOMİYE YILLIK 6.2 MİLYAR TL KATKI SAĞLAYACAK

Ağrı Valiliği ve Ağrı İl Özel İdaresi’nin destekleriyle İsra Holding tarafından hayata geçirilecek olan bu prestijli yatırım, “Bir Kuşak, Bir Yol Projesi” güzergahında olması sebebiyle yalnızca şehrin değil, tüm bölgenin çehresini değiştirecek vizyoner bir proje olarak dikkat çekiyor. Konutlar, ofisler, rezidanslar, otel ve dünyaca ünlü markaların yer alacağı alışveriş merkeziyle eşsiz bir yaşam kompleksi olacak olan V Mall Ağrı’nın yıllık 6.2 milyar TL ekonomik katkı sunması beklenirken tamamlandığında bin 800 kişiyi istihdam etmesi bekleniyor.

"ŞEHRİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK"

V Mall Ağrı’nın, bölge halkı tarafından heyecanla beklenen bir proje olduğunu ifade eden Ağrı Valisi Mustafa Koç “Valilik olarak şehrimize büyük bir değer katmasını beklediğimiz V Mall Ağrı’nın bugün temellerini atmış bulunuyoruz. İsra Holding tarafından hayata geçirilecek ve kentimizin sosyal yaşamına pozitif katkılar sunacak olan bu özel proje, şehrin yeni buluşma noktası haline gelecek. İçerisinde barındırdığı yaşam alanları ve özellikle dünya markalarının yer alacağı alışveriş merkeziyle V Mall Ağrı, tüm taleplere cevap verirken önemli ekonomik katkılar da sağlayacak. Bölgesel kalkınmaya direkt katkılar sunacak olan V Mall Ağrı’nın turizme de pozitif destek sağlayacağını öngörüyoruz. Doğu Anadolu’yla birlikte tüm bölgenin çehresi, bu eşsiz projeyle değişecek. V Mall Ağrı, tüm bölgenin yeni yıldızı olacak” dedi.

"V MALL AĞRI, YENİ ÇEKİM MERKEZİ OLACAK"

V Mall Ağrı projesiyle bölgenin yeni bir yüze kavuşacağına dikkat çeken İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı “Ağrı Valiliği ve Ağrı İl Özel İdaresi’nin kıymetli destekleriyle, İsra Holding olarak üzerinde titizlikle çalışmalarını sürdürdüğümüz ve yatırımını gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduğumuz V Mall Ağrı’nın bugün temelini atmış bulunuyoruz. “Bir Kuşak, Bir Yol Projesi” güzergahında yer alan bu eşsiz yatırım, sahip olduğu karma yaşam konseptiyle bölgenin çehresini değiştirecek. Konutlar, ofisler, rezidanslar, otel ve dünyaca ünlü markaların yer alacağı alışveriş merkezinin bulunacağı V Mall Ağrı, bulunduğu lokasyonla birlikte komşu şehirler ve yakın bölgelerdeki Azerbaycan, Rusya, Ermenistan, Gürcistan, İran gibi ülkelerin de tüm taleplerini karşılayacak. Ekonomik hareketlilik anlamında ülkemize ve güzide şehrimiz Ağrı’ya büyük katkılar sunacak olan projemiz, istihdama da önemli katkılar sunacak. V Mall Ağrı karma yaşam projesi, her detayıyla Ağrı’yı bölgenin yeni çekim merkezi haline getirecek” diye konuştu.

İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi gibi bölgenin ana turizm merkezlerini de ziyaretçileriyle destekleyecek olan V Mall Ağrı, TOBB’un bölgede açacağı yeni gümrük kapısıyla ticaretin de merkezi haline gelecek. Ayrıca İbrahim Çeçen Üniversitesi de akademik kadrosu ve öğrenci potansiyeliyle V Mall Ağrı’ya önemli katkılar sunacak.