Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bakan Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen, Selçuklu Ardıçlı Mahallesi Sosyal Konut Projesi Kura Çekimi’ne katıldı. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, bin 353 konutun kurasını çekeceklerini belirterek, şunları söyledi: Bilhassa, dar ve orta gelirli ailelerimize yönelik projeler geliştirmek elzem. İşte bugün de bu ailelerimize yönelik projelerimize bir yenisini daha hep birlikte ekliyoruz. Bu ülke deprem felaketinden çok çekti. Ülke topraklarımızın yüzde 66’sı, deprem bölgesinde yer alıyor. Türkiye’de bir asırda büyüklüğü 6 ve üzerinde 56 deprem meydana geldi. Bu depremlerde yaklaşık 82 bin canımızı kaybettik. Önümüzde halletmemiz gereken iki gerçek duruyor. Hem çarpık ve sağlıksız yapılaşmayı durdurmalıyız, hem de kentsel dönüşümü bir an evvel sonuca ulaştırmalıyız. Tespitlere göre Türkiye’de 6,7 milyon yapı sağlıksız. İnşallah, kentsel dönüşüm çalışmaları ile yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda, 1 milyon 500 bin konutu tamamlamış olacağız. Bu kapsamda bakanlığımıza bağlı İller Bankası kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağını da belediyelerimize vermek suretiyle, süreci hızlandırmış olacağız. Burada yüzde 50’ye kadar finans desteği vererek, kentsel dönüşüm için önemli bir dönemi de başlatmış oluyoruz.