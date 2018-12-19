Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Geçtiğimiz günlerde 7 büyükşehir, 20 il adayını belirleyen CHP, dün de aralarında İstanbul, Ankara, Antalya ve Bolu’nun bulunduğu bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. Parti Meclisi’nde yapılan oylamada İstanbul’da ismi bir süredir dile getirilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oy çokluğuyla aday gösterilirken, Ankara’da da CHP teşkilatının tepkisine rağmen Mansur Yavaş aday olarak belirlendi. Yavaş, CHP Parti Meclisi üyelerinden 45 “evet” 12 “hayır” oyu aldı. Parti içinden bir grup Yavaş’ın adaylığına karşı çıkarken bazı üyeler gizli oylama talep etti ancak açık oylama yapıldığı öğrenildi.

YAVAŞ’TAN İKİ LİDERE TEŞEKKÜR

Mansur Yavaş adaylığının kesinleşmesi sonrası Twitter’dan açıklama yaptı. Yavaş “Başkent Ankara adaylığı için şahsımı layık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı. İmamoğlu da “İstanbul’un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı

ANTALYA’DA BÖCEK, BOLU’DA ÖZCAN

CHP’nin Antalya Büyükşehir Başkan adayı Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek olurken Bolu’da ise Kılıçdaroğlu’na karşı Muharrem İnce’den yana tavır alan Bolu Milletvekili Tanju Özcan aday gösterildi. CHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de tercihini Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan yana kullandı. Kocaeli merkez İzmit’te milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Sivas’ta Ali Akyıldız, Ağrı’da Ahmet Meriç ve Niğde’de Rasim Yıldız CHP’nin başkan adayları oldu.