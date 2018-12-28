TSK:"Irak kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgemize sızma gayreti içerisinde olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."
TSK: 5 terörist etkisiz hale getirildi
28.12.2018 - 20:57 | Son Güncelleme: 28.12.2018 - 21:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Irak kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgemize sızma gayreti içerisinde olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler : TSK,terörist,
595645 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/595645.aspx
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