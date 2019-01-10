Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bahçeli, MYK üyelerinin seçim çalışmaları için özellikle partinin milletvekilinin olmadığı bölgelerde görevlendireceğini söyledi. Toplantıda, 30 büyükşehrin oy oranlarını da aktaran Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın başarı sağlaması açısından CHP ve İYİ Parti’nin yaptığı iş birliğinin de oy oranlarına bakılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda 30 büyükşehirde ittifak yapıldığını anlattı. Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın belediye aday dağılımına bakıldığında ortaya çıkan bazı tartışmalara da son noktayı koydu. Edinilen bilgilere göre Bahçeli’nin “Bana belediye mi, beka mı? diye sorarsanız, ben beka derim” dediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ ESPRİSİ

İller üzerinden yapılan değerlendirmelerin ilçeler üzerinden de yapıldığına dikkat çeken Bahçeli’nin, İstanbul’da kendilerine verilen Beşiktaş Belediyesi üzerinden espri yaptığı “Ben Beşiktaşlıyım diye mi bize Beşiktaş’ı verdiler” dediği öğrenildi. ‘Kazanamayız’ diyerek ön yargılı yola çıkılamayacağını söyleyen Bahçeli’nin “İlçeyi kazanamazsak bile çok çalışıp belediye meclis üyeliğini kazanacağız. Sırf Beşiktaşlı olduğum için vermediler, burada çalışacağız. Ne kadar oy alacağımız belli olmaz” diye konuştuğu belirtildi. “Bize neden şu ilçeyi vermediler, bu ilçeyi verdiler” şeklinde tartışma yapılmasını doğru bulmadığını vurgulayan Bahçeli’nin İstanbul’da verilen üç ilçeyi de alabileceklerine de dikkat çektiği bildirildi. Bahçeli’nin MYK üyelerine “tahriklere kapılmayın” talimatı verdiği de öğrenildi.