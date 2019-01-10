Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa KOM ekiplerince FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17-25 Aralık sürecinde kapatılan örgüte ait Bursa Orhangazi Üniversitesi’ne bağış yaptıkları tespit edilen iş adamlarına operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 13 iş adamı gözaltına alınırken, bu iş adamlarının üniversiteye yaklaşık 1 milyon lira bağış yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan iş adamları ilk işlemleri için emniyete götürüldü.