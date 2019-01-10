Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen üniversite öğrencileri Buket Yıldız ile Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi Türkiye'ye getirildi.
THY'e ait tarifeli seferle Atatürk Havalimanı'na ulaşan cenazeler, uçağın kargo bölümünden alındı.
Apronda bekletilen araca yüklenen Hüsünbeyi'nin cenazesinin İzmir'e, Yıldız'ın cenazesinin ise tarifeli uçakla Hatay'a gönderileceği öğrenildi.
Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Türk vatandaşı üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22) 3 Ocak'ta yaşadıkları evde öldürülmüş halde bulunmuştu. İki öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta İstanbul'a döndüğü belirlenmiş, şüpheli Kurtköy Mezarlığında saklandığı yerde yakalanmıştı.