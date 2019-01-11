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Bakanlık açıkladı! Kuzey Irak'a hava harekatı
11.01.2019 - 19:54 | Son Güncelleme: 11.01.2019 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. "
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Irak kuzeyi,
597773 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/597773.aspx
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