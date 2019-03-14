Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’ın Muradiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, saat 16.18 sıralarında merkez üssü Muradiye ilçesi Açıkyol Mahallesi’nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı depremde, kısa süreli panik yaşandı.