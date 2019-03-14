Van’ın Muradiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, saat 16.18 sıralarında merkez üssü Muradiye ilçesi Açıkyol Mahallesi’nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı depremde, kısa süreli panik yaşandı.
Van'da deprem
14.03.2019 - 17:14 | Son Güncelleme: 14.03.2019 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez üssü Van'ın Muradiye ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 16.18 saatlerinde yerin 5 kilometre derinliğinde ölçüldü.
Van’ın Muradiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : van,deprem,muradiye,
610429 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610429.aspx
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