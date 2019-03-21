Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binali Yıldırım, mesajında, coşkuyu ve heyecanı arttıran Nevruz Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Bugün, 46. ölüm yılında anılan büyük ozan Aşık Veysel'in "Benim sadık dostum" dediği toprağın canlanışını ve baharın gelişini müjdeleyen bayram vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin neşeli ve coşkulu geçmesini dileyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Aramızdaki kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini hatırlatan bu güzel günün gönül coğrafyamızdaki milletler arasında sosyal ve kültürel köprüler kurduğuna inanıyorum. Hazreti Ali'nin doğum günü olarak da bilinen ve ülkemizle birlikte Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Asya'da da kutlanan Nevruz Bayramı'nın, bölgemizde ve dünyada barış ve kardeşliğin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Birliğimizin, barışımızın, muhabbetimizin daim olmasını diliyor, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutluyorum."

Yıldırım ayrıca nevruzu sosyal medya hesaplarından Azerbaycan Türkçesi, Özbekçe, Kürtçe, Zazaca, Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Gürcüce ve Arapça da kutladı.