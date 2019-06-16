Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün emniyet yapılanması kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılanırken etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan sanık E.E, ifadesinde, örgütsel yapılanmaya ilişkin bilgiler vererek, 15 Temmuz gecesine dair dikkati çekici beyanlarda bulundu. İfadesinde yüzlerce isim veren, teşhis edebileceğini beyan eden sanık E.E, örgüte nasıl girdiğini ve örgütsel olarak görev yaparken yaşadıklarını anlattı. Mesleği öğretmenlik olan E.E, ihanet gecesi, sözde “İstanbul emniyet birimi il imamı” A.A’ya gelen mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Atatürk Havalimanı’nda suikast talimatının yer aldığını savundu. İtirafçı sanık E.E, ifadesinde şunları anlattı:

15 Temmuz akşamı örgüte ait bir evdeydim, buraya İstanbul emniyet birimi il imamlarından A.A. da geldi. Çok telaşlı görmüştüm. Televizyonda köprülerin kapatıldığı haberleri gösterildiği sırada il imamının telefonuna sürekli mesaj geliyordu. Bana hitaben gönderdiği mesajda, ‘Bütün arkadaşlar resmi kıyafetlerini giysin, görev yerlerine gitsin, izinde olanlar dâhil Vatan Emniyete gitsinler.’ yazıyordu. İlerleyen saatlerde A.A’nın tedirginliği daha da arttı. Bana bir mesaj gösterdi, atmadı ama kendi telefonundan gösterdi. Mesajda, ‘Cumhurbaşkanı, Atatürk Havalimanı’na gelecek, kaç kişi harcarsanız harcayın ama oradan çıkmasın.’ yazıyordu. Yani suikast... Yukarıdan ona böyle bir şey geldi. Mesaj Tango programı üzerinden geldi. Bana ‘Bunu zümre başkanlarına gönderelim mi?’ dedi. Ben de ‘Bahsettiğiniz şey cinayet en başta ve bunun talimatını ver’ diyorsunuz. Kanaatimi söyledikten sonra gönderdi mi bilmiyorum. Böyle bir şey gerçekleşmediğine göre de göndermemiştir diye düşünüyorum. Havalimanında çok kuvvetli olduklarını biliyorum. Çünkü havalimanında halledilemeyen iş yoktu. Havalimanından bir bilgi 4 dakika içerisinde öğrenilirdi.