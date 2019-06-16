Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da hemşehri dernekleriyle buluştu.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

İstanbul seçimlerinde yüz yüze iletişime önem ve öncelik verilecek. AK Parti ile ahenkli ve uyumlu bir dil kullanılacaktır.

Emaneti ehline yani Binali Yıldırım'a teslim etmek istiyoruz. 23 Haziran'da huzurun kazanması arzusundayız.

Bunların korkusu Cumhur İttifakının 23 Haziran'dan başarıyla çıkacak olmasıdır. Cumhur ittifakı İstanbul'a sahip çıkmakta kararlıdır. Cumhur ittifakı etle tırnak oldu.