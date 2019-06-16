Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adayların konuşmasından satır başları

Ekrem İmamoğlu: Burası bir tartışma ortamı. Güreş meydanı değil.

Gazeteci İsmail Küçükkaya süreci anlatıyor. Kurallarımız var. her iki parti moderatörlüğümü onayldı. Güvenimize layık olmaya çalışıcağım. Yaklaşık 2 saat sürecek. her soru 3 dakika süre var. Birbirimize müdahale edilmemesi gerekir.

Soru: Biz bu seçime niye giriyoruz?

Binali Yıldırım: Seçmenlerin suçu yok. oylar sayılırken garip işler oldu. YSK bu durmu değerlendirerek yenilenmesine karar verdi. Seçime gitmek stemedik . CHP bize bu konuda yardımcı olmadı. Keşke oylar tamamen sayılabilseydi. Vatandaşı yormuş olmayacaktık.

Haydi #BYvsEİ yaz sorunu sor

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Binali Yıldırım ile Millet İttifakının adayı CHP’li Ekrem İnamoğlu’nun tarihi buluşması başladı. Sosyal medya programa odaklandı. #BYvsEİ hashtagı ile soru başlıkları açıldı. Mesajını yazmak, soru sormak, desteğini dile getirmek isteyen #BYvsEİ yazıp mesajını iletebilir.

Program TGRT Haber’in de aralarında bulunduğu kanallar tarafından canlı yayınlanıyor. Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yapacağı ortak yayında, moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soruyor.

Canlı yayın, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndan, AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

18-20 SORU 3'ER DAKİKA SÜRE

Her ki aday için de moderatörün hazırladığı 18-20 soru olacak. Ortak sorular, 3-5 dakika içerisinde de cevaplandırılacak