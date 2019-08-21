Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Görevden almaların demokrasimiz için doğru olmadığı görüşünü savunan tweet atan Abdullah Gül’ün ve Davutoğlu’nun tavrı, hukuksuzluğa, kanunsuzluğa ve terör örgütü PKK’ya verilmiş zımni bir destektir” diyen Yalçın, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı düzeyinde görev yapmış, geçmişte başbakanlık görevini üstlenmiş eski politikacıların; kaleminden damlayan ifadeleri menfaat ve kirli hesap çarkından değil, akıl ve feraset süzgecinden geçirmesi elzemdir. Sinsi bir siyasi gelecek planlaması adına yapıldığına şüphe bulunmayan bu sözde demokrat ve çıkarcı açıklama, sadece sözün ve eylemin sahibine bumerang gibi geri dönmekle kalmayacak, devletin vazgeçilmez öncelik ve hassasiyetlerine, hayati güvenlik hedeflerine de zarar verecektir.