“Görevden almaların demokrasimiz için doğru olmadığı görüşünü savunan tweet atan Abdullah Gül’ün ve Davutoğlu’nun tavrı, hukuksuzluğa, kanunsuzluğa ve terör örgütü PKK’ya verilmiş zımni bir destektir” diyen Yalçın, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı düzeyinde görev yapmış, geçmişte başbakanlık görevini üstlenmiş eski politikacıların; kaleminden damlayan ifadeleri menfaat ve kirli hesap çarkından değil, akıl ve feraset süzgecinden geçirmesi elzemdir. Sinsi bir siyasi gelecek planlaması adına yapıldığına şüphe bulunmayan bu sözde demokrat ve çıkarcı açıklama, sadece sözün ve eylemin sahibine bumerang gibi geri dönmekle kalmayacak, devletin vazgeçilmez öncelik ve hassasiyetlerine, hayati güvenlik hedeflerine de zarar verecektir.
PKK'ya dolaylı destek
21.08.2019 - 06:54 | Son Güncelleme: 21.08.2019 - 06:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, üç belediyeye kayyum atanması konusunda yaptıkları açıklamaları ‘PKK’nın siyasi kanadına destek’ şeklinde yorumladı.
Etiketler : semih yalçın,
645140 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/645140.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER