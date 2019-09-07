Kuşadası Belediyesi önünde toplanan kalabalığa konuşan Kılıçdaroğlu, ezan okunurken konuşmasına ara verdi. Tam bu esnada bir kişi tarafından Kılıçdaroğlu’na yönelik yumurta fırlatıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu’na isabet etmezken, polis kimliği henüz açıklanmayan bir kişiyi gözaltına aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı! Bir kişi gözaltına alındı
07.09.2019 - 20:54 | Son Güncelleme: 07.09.2019 - 20:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın ve ilçelerindeki iki günlük programının son durağında Kuşadası’na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Kuşadası’nda bir kişi yumurta attı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu,yumurtalı saldırı,kuşadası,
648912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/648912.aspx
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