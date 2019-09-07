Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuşadası Belediyesi önünde toplanan kalabalığa konuşan Kılıçdaroğlu, ezan okunurken konuşmasına ara verdi. Tam bu esnada bir kişi tarafından Kılıçdaroğlu’na yönelik yumurta fırlatıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu’na isabet etmezken, polis kimliği henüz açıklanmayan bir kişiyi gözaltına aldı.