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MSB: Sivillerin kullandığı köprüye tuzaklanan 6 adet EYP etkisiz hale getirildi
12.11.2019 - 09:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 - 09:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
Etiketler : eyp,msb,
662048 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662048.aspx
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