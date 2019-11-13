Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Beyoğlu’nda ölü bulunan eski İngiliz asker James Le Mesurier ile ilgili sır perdesi aralanamadı. Le Mesurier’in otopsisi sürüyor. İngiliz ajanın, infaz mı edildiği yoksa aşırı strese dayanamayıp intihar mı ettiği otopsi raporundan sonra belirlenecek. Raporun çıkmasının bir ayı bulabileceği ifade ediliyor. Mesurier’in düştüğü ofisin çatısında polis inceleme yaptı.

Emniyet’te ifadesi alınan eşi Emma Winberg, kocasının iki hafta önce kendisine intihar etmeyi düşündüğünü söylediğini belirtti. İsveç vatandaşı Winberg, eşinin son dönemde aşırı stres sebebiyle uyku ilacı kullanmaya başladığını ifade etti ve şunları anlattı: 2-3 gün önce Adalar’da bulunan evde yine aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi aldık. O gün akşamüstü 19.00 sıralarında eve geldik. Bulunduğumuz binanın kapısında şifreli sistem mevcut ve şifreyi ikimizin dışında kimse bilmiyor. Eşim 02.30’da uyku ilacı aldı ve yattı. Ben 04.30’da yatak odasına gittiğimde eşim uyandı ve bana da uyku hapı isteyip istemediğimi sordu. Ben de isteyince eşim hap ve suyu getirdi. İçtim ve beraber uyuduk. Saat 05.30-06.00 sıralarında kapının dışarıdan polis tarafından çalınması üzerine uyandım. Yaklaşık 15 gün önce bana intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti.

RUSLAR YAPTI İDDİASI

Eşi “intihar” dedi ancak İngiltere, Le Mesurier’in ölümünden Rus istihbaratını sorumlu tutuyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, olaydan üç gün önce Le Mesurier’nin eski bir MI6 (İngiliz Gizli İstihbarat Servisi-SIS) ajanı olduğunu, yıllarca Balkanlar ve Orta Doğu’da görev yaptığını belirtip hedef göstermişti. Zakharova, İngiliz ajanın terör örgütleriyle bağlantısının olduğunu ifade etmişti. Rusya’nın açıklamalarını hatırlatan İngiliz Parlamentosu Dış ilişkiler Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat “O Rusların hedefindeydi” dedi ve soruşturmaya İngiliz yetkililerin de dâhil olması gerektiğini açıkladı. Okların hedefinde yer olan bir diğer güç ise Esad rejimi... Suriye’de acil yardım çalışmaları yürüten Le Mesurier’in kurucusu olduğu Beyaz Baretliler sık sık ‘Suriye hükûmetine karşı siyasi propaganda yapıyor’ eleştirilerine maruz kalıyordu.

ÇOK ŞÜPHELİ BİR ÖLÜM

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, Le Mesurier’in ölümüne ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. “Gerçekten şüpheliden ziyade çok şüpheli bir ölüm var” diyen Alkan “Olay yerine baktığımızda çok alçak olduğunu görüyoruz. İntihar edilecek bir yer gibi görünmüyor. Ayrıca oradan atladığında ölür mü? Elleri ve ayakları kırıksa ölmez zaten. Ceset duvar dibine yaklaşık 5 metre uzakta bulunmuş. Boynu kırıldıysa o zaman sürüklenemez. İlk etapta cinayet gibi gözüküyor” diye konuştu.

GİZEMLİ İLİŞKİLER

James Le Mesurier, komplo teorisyenlerinin iştahını kabartacak bir öz geçmişe sahip. Babası Deniz Kuvvetlerinde komutan olan 48 yaşındaki Le Mesurier, Singapur’da dünyaya geldi. İngiltere’nin ünlü askeri akademisi Sandhurst’tan mezun oldu. İrlanda, Bosna Hersek ve Kosova gibi sancılı yerlerde görev yaptı. Son 20 yılını istihbaratçı asker, Birleşmiş Milletler personeli, özel şirketler ve Birleşik Krallık Dış ve Ortak Yardım Ofisi danışmanı gibi unvanlarda çalışarak geçirdi. 2014 yılında ordudan ayrıldı. Ardından Suriye’ye geldi. İnsani yardım için Beyaz Baretliler Örgütünü (White Helmets) ve onu destekleyecek Mayday Rescue Vakfını kurdu. 3 binden fazla üyesi olan Beyaz Baretliler, Esad rejimi ve Rus destekçileri tarafından bombalanan bölgelerde sivillere tıbbi yardım götürdü. ABD’den ve birçok Avrupa Birliği ülkesinden para yardımı aldı.

KRALİÇE’DEN NİŞAN ALMIŞTI

2016’da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından “Britanya İmparatorluğu nişanı”na layık görüldü ve şövalye unvanı verildi. Beyaz Kasklar Nobel Barış Ödülüne birkaç kez aday gösterildi ve grupla ilgili bir belgesel 2017 yılında Oscar kazandı. Le Mesurier, kimilerine göre savaş bölgelerine insanî yardım ulaştıran gözükara bir gönüllüydü. Kimilerine göre ise istihbarat toplayan ve hatta operasyon yapan iflah olmaz bir ajandı. Hangi ihtimal doğru bilinmiyor. Bilinen bir şey var ki o da James Le Mesurier’in ölümünün aydınlatılmasının kolay olmayacağı.