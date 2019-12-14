Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti.
Erdoğan'dan Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik telefonu
14.12.2019 - 22:26 | Son Güncelleme: 14.12.2019 - 22:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,story_,
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