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DMM'den "azınlık okullarının eğitim süreçleri"ne ilişkin iddialara yalanlama

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DMM'den

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), azınlık okullarının kısıtlamalarla hedef alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Paylaşımların toplumsal huzuru hedef alan dezenformasyon niteliğinde olduğunu belirten DMM, kanuni hükümler dışında herhangi bir yeni uygulamanın getirilmediğini ve okullarda eğitimin kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), azınlık okullarına yönelik ilgili kanunda yer alan hükümler dışında yeni bir uygulama tesis edilmediğini, okulların eğitim öğretim süreçlerini devam ettirdiğini bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında "azınlık okullarının çeşitli kısıtlamalarla özellikle hedef alındığı" izlenimi veren paylaşımların dezenformasyon içerdiği, toplumsal huzuru ve bütünlüğü hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu okullara yönelik ilgili kanunda yer alan hükümlerin dışında yeni bir uygulama tesis edilmediği, okulların eğitim öğretim süreçlerini devam ettirdiği kaydedildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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