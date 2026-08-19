Türkiye'nin farklı şehirlerinde şubeleri bulunan Levent Börek, Adana merkezli soruşturma kapsamında gündeme gelen gelişmelerin ardından merak konusu oldu. Markanın sahibi ve kurucusu, şirket yapısı ve Levent Börek'in kuruluşuna ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Levent Börek'in sahibi kimdir?

Adana'da başlayan ve şubeleşerek büyüyen Levent Börek'in kime ait olduğu gündemdeki gelişmelerin ardından araştırılmaya başlandı. Markanın geçmişi, kurucusu Mustafa Levent Tamtürk'ün börekçilik serüveni merak ediliyor.

LEVENT BÖREK'İN SAHİBİ KİMDİR?

Edinilen bilgilere göre Levent Börek markası, Mustafa Levent Tamtürk'ün yetkilisi ve ortağı olduğu MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde faaliyet gösteriyor. Markanın adı da Levent Tamtürk'ün isminden geliyor. Levent Börek'in temelleri ise Tamtürk ailesiyle 1968 yılında Adana'nın Yüreğir mahallesinde başladı.

Levent Tamtürk, börek yapımını babasından öğrendikten sonra aileden gelen tarifi geliştirerek mesleğini sürdürdü. Genç yaşlarda babasının yanında çalışmaya başlayan Tamtürk, daha sonra seyyar tezgahta kendi ürünlerini satmaya başladı. Adana'da başlayarak zamanla büyüdü ve Levent Börek adıyla şubeleşti. Markanın ilk şubesi İstanbul Bayrampaşa'da açılırken, ilerleyen yıllarda Türkiye'nin farklı noktalarında yeni şubeler faaliyete geçti.

Levent Börek'in üretim faaliyetleri de markanın büyümesiyle birlikte genişledi. Şirket, 2018 yılından itibaren Adana'da kurulan üretim tesisinde faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Peynirli, kıymalı, pastırmalı, kavurmalı, ıspanaklı ve çikolatalı gibi farklı çeşitleri bulunan marka, 2021 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 200 şubeye ulaştı.

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