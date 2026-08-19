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Şanlıurfalılar hakkındaki çirkin sözlere soruşturma! Valilikten açıklama geldi

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Şanlıurfalılar hakkındaki çirkin sözlere soruşturma! Valilikten açıklama geldi
Fotoğraf Başlığı Şanlıurfalılar hakkındaki çirkin sözlere soruşturma! Valilikten açıklama geldi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Şanlıurfalılar hakkında “Urfa'daki erkekler lanetli erkekler, Urfa'daki anneler lanetli anneler. Bunların zihniyeti bozuk. Bu şehri komple yakmak istiyorum” diyerek video çeken kadın hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan resen soruşturma başlattı. Valilik, kendisini öğretmen olarak tanıtan kadının kamu görevlisi olmadığını, ikametinin yurtdışında olduğunu açıkladı.

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Kimliği bilinmeyen bir kadının sosyal medyada yayınladığı video, kısa sürede gündem olarak Şanlıurfalıların tepkisini topladı.

Urfa'daki erkekler lanetli erkekler, Urfa'daki anneler lanetli anneler. Bunların zihniyeti bozuk. Bir kız çocuğu eğer Urfa ailesinde doğuyorsa köle olarak doğar. Buradan tüm Urfa erkeklerine, Urfa ailelerine sesleniyorum, hepiniz çürümüş bir zihniyete sahipsiniz. Aslında bu şehri komple yakmak istiyorum. Urfa'dan nefret ediyorum” sözleri ile Şanlıurfa’daki vatandaşlara çirkin sözler kullanan kadın için savcılık harekete geçti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İkamet adresinin yurtdışında olduğu belirlenen kadın hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 216. maddesi gereğince halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfalılar hakkındaki çirkin sözlere soruşturma! Valilikten açıklama geldi
Başlık ResmiŞanlıurfalılar hakkındaki çirkin sözlere soruşturma! Valilikten açıklama geldi

“İKAMET ADRESİ YURTDIŞINDA”

Şanlıurfa Valiliği konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla ilgili olarak; İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Şanlıurfa'daki toplum ve aile yapısını hedef alan, kamu düzenini olumsuz olarak etkileyen, toplumda kin ve düşmanlık duyguları oluşturmaya yönelik içerikte ifadeler kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu hesap ve içeriğe ilişkin olarak adli işlem başlatılmış olup, yapılan araştırmada paylaşımdaki video içeriğini üreten ve yayınlayan hesap kullanıcısı kişinin kamu görevlisi olmadığı ve ikamet adresinin yurtdışında olduğu belirlenmiştir.

“ZİHNİYETLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM”

Sosyal medya hesabından video paylaşan, videosunda neler söylemişti?

Şanlıurfa'da yaşayan her kız kardeşim için bu videoyu çekiyorum. Bunu dünyaya duyurmak istiyorum. Biz kız çocuğu eğer Urfa ailesinden doğuyorsa bu kız çocuğunun kendine kahve içeceği bir alanı bile olamaz. Sabah kalkar kahvaltı hazırlar, sabah kalkar evi temizler. Öğle yemeğini hazırlar, akşam yemeğini hazırlar, kardeşlerini giyindirir ama yine de yaranamaz. Bakın az önce dersten çıktım, sinirim gerçekten çok bozuk. Bu kız kardeşim dedi ki hocam dersten sonra sizinle bir 10 dakika konuşmak istiyorum. Tahmin ettim, ben biliyorum çünkü ben burada bir Urfalı ailede yetiştim. Onların zihniyetlerini çok iyi biliyorum, kız ve erkek çocuklarını nasıl ayırt ettiklerini, erkek çocuklarına bir ilah gibi tapıp o erkek eril döngüsünü nasıl döndürdüklerini, o yüzden Urfalı erkek kendini kral gibi zanneder.

Şanlıurfalılar hakkındaki çirkin sözlere soruşturma! Valilikten açıklama geldi
Başlık ResmiŞanlıurfalılar hakkındaki çirkin sözlere soruşturma! Valilikten açıklama geldi

“BU ŞEHRİ KOMPLE YAKMAK İSTİYORUM”

Ailesi evde koltuğun en rahat, erkek için paşa koltuğu yapılmıştır. Bütün Urfa erkekleri bu şekilde büyütülür. Kadınlar ise bu Urfa erkeklerine hizmet etmek için dünyaya getirilir, o eve hizmet etmek için. Urfa'da tam bir köle zihniyeti vardır. O yüzden buradan tüm Urfa erkeklerine, Urfa ailelerine sesleniyorum, hepiniz çürümüş bir zihniyete sahipsiniz. Aslında bu şehri komple yakmak istiyorum. İğrenç bir zihniyetleri var. Bu yüzden Urfa'dan nefret ediyorum, Urfalı akrabalarımdan da nefret ediyorum, bütün bu insanlardan nefret ediyorum çünkü bunlar nefret edilmeyi hak ediyor.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şanlıurfa
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