Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem, Manisa'da korkutan deprem, Son depremler... Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan verilere göre Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 5.1, AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem sonrası Kırkağaç ilçesine yakın olan Akhisar’da vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı. Panikleyen vatandaşlar bulundukları binaları terk ederek sokaklara döküldü.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

28.01.2020 tarihinde saat 14.26 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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