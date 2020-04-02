Sağlık Bakanı Koca:"Covid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş hocamızı bizden aldı. Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum"
Sağlık Bakanı Koca: Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik
02.04.2020 - 18:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 - 18:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca:"Covid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş hocamızı bizden aldı. Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum"
Etiketler : Prof. Dr. Feriha Öz,fahrettin koca,
693311 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693311.aspx
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