Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet'in yayımladığı genelgeye göre camilerin abdesthane ve tuvaletleri kapalı olacak, camiye gelenler abdestlerini evinde alacak. Camiye maske ile girilecek, herkes kişisel seccadesini getirecek. Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak. Namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak. Camide tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği gibi malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cemaatle ibadete, Fatih Camii'nin avlusunda kendisinin kıldıracağı cuma namazıyla başlanacağını bildirdi. 29 Mayıs'ın İstanbul'un fethi olduğunu hatırlatan Erbaş "29 Mayıs'ın sembolü de Fatih Sultan Mehmed'dir. Onun türbesinde aynı zamanda okunan hatimlerin de duasını yapacağız. İnşallah yarın şükrünü eda etmek için 1.003 müftülüğümüz 1.003 hayvanı şükür için kesecek ve fakir fukaraya dağıtacak" dedi.