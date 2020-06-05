Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, İstanbul'da gözaltına alındı. Berberoğlu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.
Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu gözaltına alındı
05.06.2020 - 00:28 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 00:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, İstanbul'da gözaltına alındı. Berberoğlu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.
Etiketler : enis berberoğlu,
708971 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708971.aspx
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