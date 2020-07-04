Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

TBMM Adalet Komisyonu’nda, AK Parti ve MHP’nin ortak imzasıyla hazırlanan, baroların yapısını değiştirecek olan kanun teklifinin görüşmelerine dün de devam edildi. Komisyonun önceki gün yapılan ilk gün görüşmelerine, baro başkanlarının toplantıya çağrıldıkları hâlde gelmeyerek Meclis önünde eylem yapmaları damga vurdu.

Edinilen bilgilere göre önceki gün Adalet Komisyonunda kanun teklifiyle ilgili görüşlerini iletmek istediğini öne süren baro başkanları için Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu devreye girdi. TBMM’de önce Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sonra AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’la irtibata geçen Feyzioğlu, bazı baro başkanlarının komisyona alınması konusundaki talebini iletti. Bunun üzerine yapılan müzakerelerde Komisyona koronavirüs salgını sebebiyle en fazla üç kişinin alınması kararlaştırıldı. Önce Feyzioğlu, daha sonra Bülent Turan, Meclis önünde bekleyen İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nu aradı. Ancak Durakoğlu telefonunu açmadı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre’nin araması üzerine telefonunu açan Durakoğlu’na “Üç kişi komisyona gelip taleplerini iletebilir” teklifi sunuldu. Söz konusu talebi reddeden Durakoğlu “Ya hepimiz geliriz, ya da hiç gelmeyiz” dedi.

Uzlaşmayı reddeden İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu’na siyasetçilerden de tepki geldi. Sosyal medyadan bazı milletvekilleri ‘Komisyona çağrılmalarına rağmen gelmeyen Mehmet Durakoğlu ve baro başkanları asıl niyetlerinin ne olduğunu gösterdi’ eleştirilerini yaptı.

ARADIK AÇMADILAR

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuyla ilgili yaptığı açıklamada Komisyon Başkanı’nın oluruyla ilgililerle görüşerek Meclis Başkanı’nın araya girmesiyle içlerinden üç baro başkanının içeri gelmelerini komisyona katkı sağlamalarının kabul edildiğini belirterek şunları kaydetti:

Aradık telefonlarını açmadılar. CHP’li Zeynel Emre de aradı ancak talebi ‘Hepimiz geliriz’ yaklaşımıyla reddettiler. Bir kez daha gördük kim iş yapmak istemiyor. Dertleri üzüm yemek ise üç arkadaşınız komisyona katkı sağlardı. İstediği kadar süreyi verirdi. Israrla ‘Hhepimiz’ demesi hem usül hem pandemi sürecine aykırı. Hem CHP’li vekil, hem Meclis Başkanı hem TBB Başkanı gayretlerine rağmen bunu yapmamış olmalarını kamuoyu dikkatine sunuyoruz. Elimizin havada kalması, ne kadar mesleki faaliyetlere omuz vermekten uzak olduğunu gördük.

HÂLÂ ÇOK GEÇ DEĞİL

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu kanun teklifine tepki gösteren baro başkanlarına seslenerek “Hâlâ çok geç değil, İstanbul Barosu, Ankara Barosu, İzmir Barosu Sayın Başkanı, dün (önceki gün) komisyona davet edildiniz, gitmediniz. Yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun. Diyalog imkânının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki, kendi mesleki davamızı kazanalım?” dedi.