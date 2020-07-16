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'Man Adası' davasında bir karar daha çıktı
16.07.2020 - 13:51 | Son Güncelleme: 16.07.2020 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstinaf Mahkemesi tarafından usulden bozulan ve yeniden görüntülenen 'Man Adası' davasında bir karar daha çıktı. Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine toplamda 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Etiketler : 'Man Adası' davası,
718443 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718443.aspx
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