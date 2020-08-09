Edinilen bilgiye göre, dün Çeşme gişelerde lüks bir aracı durduran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları GBT ve UYAP sorgulamalarında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Necati Arabacı’yı gözaltına aldı. Lüks aracında ele geçirilen suç örgütü lideri Necati Arabacı, KOM Çeşme Grup Amirliğine getirildi. Burada işlemleri tamamlanan Arabacı, bugün Çeşme Adliyesine sevk edildi.
Suç örgütü lideri Necati Arabacı Çeşme'de yakalandı
09.08.2020 - 15:10 | Son Güncelleme: 09.08.2020 - 15:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkında İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 7 aylık hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Necati Arabacı Çeşme'de yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suç örgütü lideri Necati Arabacı,
723838 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/723838.aspx
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