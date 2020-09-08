Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde gerçekleştirilen FETÖ operasyonları kapsamında Erzurum'da Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker, Narman Kaymakamı Mustafa Serin, Hınıs Kaymakamı Mustafa İlhan görevden alındı. Vali Okay Memiş, İçişleri Bakanlığının yaklaşık 35 kaymakamla ilgili FETÖ soruşturması yaptığını belirterek "Erzurum'da üç kaymakam görevden uzaklaştırıldı. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Bu devlet büyük bir devlet. Temizlendikçe güçleniyoruz" dedi.

Erzincan’da 31 Ağustos 2018'te atanan Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergene, Batman'da ise Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı görevden el çektirildi. Özadalı'nın Sason Kaymakamlığına 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.

Tunceli'de de Vali Yardımcısı Akın Zor ile Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu görevden alındı.

Şanlıurfa’da ise Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile merkez ilçe Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl’ın açığa alındığı öğrenildi.