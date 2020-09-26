Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve ilk kez Gaziantep'te yapılan Teknofest 2020'de ödül töreni heyecanı yaşanıyor. Stantları gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle fotoğraf çektirdi.