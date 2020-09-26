Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve ilk kez Gaziantep'te yapılan Teknofest 2020'de ödül töreni heyecanı yaşanıyor. Stantları gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest alanında
26.09.2020 - 15:42 | Son Güncelleme: 26.09.2020 - 15:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Teknofest 2020 yarışlarının ödül töreni için Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'ne giriş yaptı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Teknofest,alan,
734668 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734668.aspx
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