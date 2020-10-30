Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK’ya ve HDP’ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık “Kahrolsun PKK”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı. Şırnak’ın İdil ilçesinden gelen anne Sakine Kartal, 2014’te terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan inşaat işçisi oğlu Veysi için eyleme katıldığını ve evladını HDP’den istediğini söyledi. Kartal, “Onlar bizim yüreğimizi yaktılar, Allah da onlarında yüreğini yaksın. 7 yıldır benim çocuğumu götürüp, ellerine mayın, Kalaşnikof vererek, savaşa sürüyorlar. Çocuktu, bir şey bilmiyordu, aklını çeldiler, ilaç verdiler, para aldılar, işkence ettiler. Çocuğumuzu bize, devletimize düşman ettiler. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Veysi evine gel, devletin sana dokunmayacak” dedi.

2015’te piknik bahanesiyle kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Metin için gelen Emine Üstek ise “Oğlumu HDP aldı, nereye götürdüyse geri getirsin. Bizde huzur kalmadı, kahırdan ölüyoruz. Benim ayaklarımda takat oldukça her hafta buraya gelip oğlumu isteyeceğim” diye konuştu.

Melih Yiğit Şırnak İHA