Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu "Öğretmenleri toplumun saygın birer lideri olarak tanımlıyorlar. Bir kere iktidardakiler öğretmenler için böyle bir şey dedi mi? Hâlâ iktidarın peşinden giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem. Öğretmen iradesini pazarlamaz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Bu açıklamaların ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Öğretmenlerimizi şerefle andığımız bu özel günde öğretmenlerimizi dünya görüşleri ve siyasi tercihleri nedeniyle aşağılayanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz." dedi.