Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul’da farklı adreslere yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan operasyon sonucu evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi.