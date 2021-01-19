Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
19.01.2021 - 19:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Etiketler : MSB,
761155 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/761155.aspx
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