Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde kabul ettiği TESK Genel Başkanı Palandöken ile bir süre görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan, TESK Genel Başkanı Palandöken'i kabul etti
22.01.2021 - 20:30 | Son Güncelleme: 22.01.2021 - 20:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti.
Etiketler : ERDOĞAN,haberler,
761931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/761931.aspx
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