Ağır hasta sayısı 1905 oldu, 5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi.
Türkiye'de bugün Koranavirüs'ten 140 kişi öldü
24.01.2021 - 19:11 | Son Güncelleme: 24.01.2021 - 19:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1905 oldu, 5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi.
Etiketler : KOrona,COVİD 19,
762411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/762411.aspx
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