Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliği, ekmek ve pide fiyatlarına yapılmak istenen zam oranına itirazın komisyonda değerlendirildiğini ve Ankara Ticaret Odasının (ATO) tarifesinin iptal edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ATO tarafından gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, ilgili mevzuat hükümlerince valilik tarafından yapılan itirazın komisyonda değerlendirildiği ve tarifenin iptal edildiği belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:

"Yine ilgili mevzuat çerçevesinde Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerine yaptığımız itiraz da komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca itirazımız oy çokluğu ile reddedildiği için Valiliğimizce yasal yetkimiz kullanılarak adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesinde itiraz davası açılmıştır."