Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'daki polikliniklerde hasta sayısı artıyor
05.03.2021 - 19:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 19:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da sağlık yöneticileriyle bir araya geldi. Bakan Koca, “İstanbul’da polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı” dedi.
Etiketler : bakan koca,istanbul,poliklinik,hasta,
772405 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/772405.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER